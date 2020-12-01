Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств по условному разрешению на использование вакцины от COVID-19 в странах ЕС.

Компании-разработчики ожидают разрешения на применение их вакцины против коронавирусной инфекции в ЕС уже до конца текущего года. Об этом сообщает издание CNBC.

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BioNTech и Pfizer уже подали заявку на экстренное одобрение в Управление по надзору за продуктами питания и лекарствами США (FDA) более недели назад. FDA проведет заседание 10 декабря, тогда будет принято решение об утверждении.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла назвал подачу заявки на разрешение использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях в США важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать вакцину BioNTech и Pfizer доступной для населения всего мира.

Если Европейское агентство лекарственных средств решит, что преимущества потенциальной вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно будет рекомендовать выдачу ограниченного доступа на рынок – временное разрешение на применение препарата в связи с тем, что его клинические испытания еще полностью не завершены.

На аналогичное решение европейских органов рассчитывает и Moderna. Сколько именно времени продлится рассмотрение этих заявок, пока неизвестно.

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