Харьковская фармкомпания "Биолик" официально сообщила, что не договаривалась с Россией о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V".

Объяснение появилось на сайте компании. В сообщении говорится о том, что несмотря на наличие всех нужных требований и способности компании к массовому производству вакцин, компания не заключала подобных договоров.

Что произошло Россия заявила, что наладила в Украине производство своей вакцины Спутник-V

Сообщаем, что АО "Биолик", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине. В настоящее время АО "Биолик" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании,

– пояснили в компании.

В "Биолик" отметили, что проводят производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, а производство любого лекарственного средства возможно только при условии его государственной регистрации.

Что известно о якобы договоренности России с Биолик

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолик".

Соответствующее заявление появилось на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Вакцина "Спутник V" имеет временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа. Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы до сих пор не опубликовали.

​​Обратите внимание Во Львове семья пыталась сделать прививку от коронавируса российской вакциной