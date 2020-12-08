Биолик опровергла производство российской вакцины: у вакцины нет государственной регистрации
Харьковская фармкомпания "Биолик" официально сообщила, что не договаривалась с Россией о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V".
Объяснение появилось на сайте компании. В сообщении говорится о том, что несмотря на наличие всех нужных требований и способности компании к массовому производству вакцин, компания не заключала подобных договоров.
Что произошло Россия заявила, что наладила в Украине производство своей вакцины Спутник-V
Сообщаем, что АО "Биолик", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине. В настоящее время АО "Биолик" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании,
– пояснили в компании.
Что известно о якобы договоренности России с Биолик
- Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолик".
- Соответствующее заявление появилось на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
- Вакцина "Спутник V" имеет временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа. Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы до сих пор не опубликовали.
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