С самого начала пандемии ученые пытаются ответить на вопрос: могут ли витамины и микроэлементы повлиять на риск заражения и тяжесть течения COVID-19? Все полученные данные пока очень противоречивы, но врачи нередко назначают эти средства из соображений "не повредит".

Новое исследование показало небольшое снижение риска заражения у женщин, которые регулярно принимают биодобавки.

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Как происходило исследование

Ученые из Королевского колледжа Лондона (King's College London) воспользовались данными 1,4 миллиона человек из Великобритании, США и Швеции, зарегистрированных в приложении о коронавирусе. Участники исследования ответили на вопросы о состоянии своего здоровья и о том, какие биодобавки они принимают и как часто. Кроме того, в приложении содержалась информация о результатах теста на COVID-19 пользователей.

Из 327, 7 тысячи пользователей приложения в Великобритании 175,6 тысячи сообщили о том, что принимали различные витамины и микроэлементы с самого начала пандемии. В этой выборке COVID-19 был подтвержден у 10,5 тысячи человек, которые пили биодобавки, а также у 13 тысяч пользователей, которые игнорировали такие методы профилактики.

После того, как исследователи скорректировали полученные данные в соответствии с другими факторами, выяснилось, что четыре пищевые добавки могут быть потенциально связаны с со снижением риска заражения коронавирусом.

Какие биодобавки показали эффективность

Так, прием различных пробиотиков теоретически может снизить угрозу инфицирования на 14%, поливитаминов – на 13%, жирных кислот Омега-3 – на 12%, а витамина D – на 9%. При этом цинк, витамин С и биодобавки с экстрактом чеснока, похоже, никак не повлияли на вероятность заражения. Анализ данных пользователей из США и Швеции показал аналогичные результаты, отметили авторы исследования.

Возможно, дело не в БАДах

Примечательно, что во всех странах влияние приема биодобавок на риск заражения было обнаружено только у женщин. Ученые предположили, что, возможно, дело не в витаминах и микроэлементах, а в том, что женщины просто больше заботятся о своем здоровье и тщательнее соблюдают все меры защиты – носят маски и соблюдают социальную дистанцию.