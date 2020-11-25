Страны Европейского Союза планируют вакцинировать население против коронавирусной болезни уже в декабре этого года. Вакцинация не будет масштабной, сначала прививки получит небольшая группа людей.

Договоры с компаниями уже заключили

Еврокомиссия уже заключила соглашения с 6 фармацевтическими компаниями о поставках вакцин против COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Есть свет в конце туннеля. Еврокомиссия заключила контракты с 6 компаниями, производящими вакцины. Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы до конца декабря. Государства-члены ЕС должны уже сейчас готовиться к прививкам. Это наш билет из этой пандемии,

– написала глава Еврокомиссии.

From Brexit to the fight against #COVID19,



From our EU budget to the fight against terrorists,



It is when we manage to join forces, that we, Europeans, can achieve most.



My address at the @Europarl_EN https://t.co/075YLD7OsO pic.twitter.com/zzBGMevT6t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020

Обратите внимание! ЮНИСЕФ хочет оперативно доставить вакцины против коронавируса в 92 страны мира в рамках программы COVAX. Для этого детский фонд ООН договаривается о сотрудничестве с более 350 партнерами. Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее. К слову, в COVAX также подтвердили выделение Украине партии вакцин, в том числе первый транш составит около 1 миллиона 200 тысяч доз.

С какими компаниями заключили соглашения

О 3 компаниях известно больше, ведь они уже официально представили результаты действенности своих вакцин-кандидатов.