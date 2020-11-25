Билет из пандемии: уже в следующем месяце ЕС планирует старт вакцинации людей от коронавируса
Страны Европейского Союза планируют вакцинировать население против коронавирусной болезни уже в декабре этого года. Вакцинация не будет масштабной, сначала прививки получит небольшая группа людей.
Договоры с компаниями уже заключили
Еврокомиссия уже заключила соглашения с 6 фармацевтическими компаниями о поставках вакцин против COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Есть свет в конце туннеля. Еврокомиссия заключила контракты с 6 компаниями, производящими вакцины. Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы до конца декабря. Государства-члены ЕС должны уже сейчас готовиться к прививкам. Это наш билет из этой пандемии,
– написала глава Еврокомиссии.
С какими компаниями заключили соглашения
О 3 компаниях известно больше, ведь они уже официально представили результаты действенности своих вакцин-кандидатов.
- Pfizer и BioNTech (США и Германия соответственно) заявили об эффективности вакцины у 95%. Но вакцина имеет существенный минус – препарат требует хранения при сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию). В то же время компании уверяют, что разработали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.
- О такой же высокой эффективности заявила компания Moderna. Ее вакцина не нуждается в хранении при очень низких температурах и не портится при стандартных температурах холодильника — 2 – 8 градусов.
- Вакцина Фармацевтической компании AstraZeneca показала эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. Впрочем, препарат сохраняется при менее привередливых условиях, чем препараты конкурентов.
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