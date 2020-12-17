Всемирная организация здравоохранения заключила правила и рекомендации относительно празднований новогодних праздников во время пандемии. Речь идет о путешествиях, катании на лыжах, торжествах и личных встречах с друзьями.

Следовать рекомендациям необходимо для того, чтобы уменьшить риски инфицирования коронавирусом, а также сдерживания прогрессирования пандемии, пишет УП Жизнь.

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Катание на лыжах

В ВОЗ отметили, что после 11 месяцев пандемии уже известно, что горнолыжные курорты сыграли значительную роль в распространении пандемии по всей Европе, а публичные встречи сыграли ключевую роль в возобновлении ее распространения летом.

Катание на лыжах не распространяет COVID-19, но горные курорты наполнены людьми – да.

Из-за приближающихся праздников ВОЗ рекомендует правительствам рассмотреть возможность адаптации сезонных событий, чтобы минимизировать скопление людей, особенно в замкнутых или закрытых условиях.

ВОЗ также советует правительствам принять меры по разгрузке общественного транспорта и исключить передвижение людей, больных COVID-19.

О торжествах

Страны должны серьезно задуматься, стоит ли проводить религиозные процессии, праздничные ярмарки и церковные праздничные службы,

– говорится в обращении ВОЗ.

В странах, где распространение вируса высокое, стоит серьезно задуматься о переносе или сокращении таких встреч. Следовательно, в этом году религиозные службы, должны проходить по-другому.

Торжественные следует проводить на улице или уменьшать количество присутствующих, чтобы сохранять соблюдение дистанции.

При этом должна быть достаточная вентиляция, гигиена рук и использование масок.

Встречи в помещениях

Встречи в помещениях могут быть действительно опасными, потому что объединяют разные группы людей, молодых и старых, из разных домов.

Обратите внимание! ВОЗ рекомендует проводить семейные собрания на улице. Кроме того, участникам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пожилые люди особенно должны быть осмотрительны во время празднований / Фото Unsplash

Если это невозможно и встреча проходит в доме, то ключевым фактором остается ограничение количества участников группы, и обеспечение хорошей вентиляции для снижения риска заражения.

Людям из групп риска и пожилым друзьям или родственникам может быть очень трудно попросить близких людей соблюдать социальную дистанцию, но учтите, к каким последствиям может привести игнорирование простых правил.

Как сделать безопасными путешествия

Для многих путешествия – это единственный способ увидеться со своими родственниками или друзьями.

Однако путешествующих ВОЗ просит больше всего избегать переполненного транспорта.