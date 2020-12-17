Безопасные путешествия, катание на лыжах и гости: праздничные рекомендации ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заключила правила и рекомендации относительно празднований новогодних праздников во время пандемии. Речь идет о путешествиях, катании на лыжах, торжествах и личных встречах с друзьями.
Следовать рекомендациям необходимо для того, чтобы уменьшить риски инфицирования коронавирусом, а также сдерживания прогрессирования пандемии, пишет УП Жизнь.
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Катание на лыжах
В ВОЗ отметили, что после 11 месяцев пандемии уже известно, что горнолыжные курорты сыграли значительную роль в распространении пандемии по всей Европе, а публичные встречи сыграли ключевую роль в возобновлении ее распространения летом.
Из-за приближающихся праздников ВОЗ рекомендует правительствам рассмотреть возможность адаптации сезонных событий, чтобы минимизировать скопление людей, особенно в замкнутых или закрытых условиях.
ВОЗ также советует правительствам принять меры по разгрузке общественного транспорта и исключить передвижение людей, больных COVID-19.
О торжествах
Страны должны серьезно задуматься, стоит ли проводить религиозные процессии, праздничные ярмарки и церковные праздничные службы,
– говорится в обращении ВОЗ.
В странах, где распространение вируса высокое, стоит серьезно задуматься о переносе или сокращении таких встреч. Следовательно, в этом году религиозные службы, должны проходить по-другому.
- Торжественные следует проводить на улице или уменьшать количество присутствующих, чтобы сохранять соблюдение дистанции.
- При этом должна быть достаточная вентиляция, гигиена рук и использование масок.
Встречи в помещениях
Встречи в помещениях могут быть действительно опасными, потому что объединяют разные группы людей, молодых и старых, из разных домов.
Пожилые люди особенно должны быть осмотрительны во время празднований / Фото Unsplash
Если это невозможно и встреча проходит в доме, то ключевым фактором остается ограничение количества участников группы, и обеспечение хорошей вентиляции для снижения риска заражения.
Людям из групп риска и пожилым друзьям или родственникам может быть очень трудно попросить близких людей соблюдать социальную дистанцию, но учтите, к каким последствиям может привести игнорирование простых правил.
Как сделать безопасными путешествия
Для многих путешествия – это единственный способ увидеться со своими родственниками или друзьями.
Однако путешествующих ВОЗ просит больше всего избегать переполненного транспорта.
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