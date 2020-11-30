Бесплатная вакцинация от COVID-19 для Турции: когда это возможно
В Турции смогут бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса. Это произойдет сразу, когда страна получит зарегистрированную вакцину.
Там надеются, что вакцинация начнется уже в декабре 2020 года. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции
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Он заявил, что страна должна закупить 50 миллионов доз препарата от болезни.
Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце (декабре 2020 – 24 канал) начнется вакцинация медицинских работников,
– отметил Эрдоган.
Накануне глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также говорил о бесплатной вакцинации. Для этого будут использовать китайский препарат Sinovac Biotech. Те, кто хочет привиться другими лицензированными вакцинами смогут это сделать свой счет.
К слову, турецкий лидер недавно уверял, что у них появится собственная вакцина от COVID-19.
Что известно о Sinovac Biotech
- Разрабатываемая китайской Sinovac Biotech вакцина CoronaVac и 4 другие экспериментальные китайские вакцины находятся на поздних стадиях испытаний для определения их эффективности.
- Компания планирует получить результаты испытаний экспериментальной вакцины уже в декабре.
- Турция станет вторым покупателем китайской вакцины после Бразилии.
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