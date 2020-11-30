В Турции смогут бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса. Это произойдет сразу, когда страна получит зарегистрированную вакцину.

Там надеются, что вакцинация начнется уже в декабре 2020 года. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции

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Он заявил, что страна должна закупить 50 миллионов доз препарата от болезни.

Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце (декабре 2020 – 24 канал) начнется вакцинация медицинских работников,

– отметил Эрдоган.

Накануне глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также говорил о бесплатной вакцинации. Для этого будут использовать китайский препарат Sinovac Biotech. Те, кто хочет привиться другими лицензированными вакцинами смогут это сделать свой счет.

К слову, турецкий лидер недавно уверял, что у них появится собственная вакцина от COVID-19.

Что известно о Sinovac Biotech