Украина планирует бесплатно вакцинуванувать всех граждан от коронавируса. Однако начнут с людей, попадающих в группу риска – по профессиональным и медицинским признакам.

В группах риска – 20 миллионов украинцев

Количество людей из этих групп риска составляет 20 миллионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Эти люди болеют сложнее, тяжелее у них и течение болезни,

– добавил министр.

Также, в первую очередь, должны вакцинировать пожилых людей, ведь именно они чаще всего попадают в статистику умерших.

Вакцинацию должно оплатить государство

Министр отметил, что на том, чтобы препарат был бесплатным подчеркивал и президент Зеленский. Вакцинацию оплатит государство.

Что известно о вакцинации в Украине? Украина – член глобальной инициативы COVAX. Ожидают получения 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте. Украина – член глобальной инициативы COVAX. Ожидают получения 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек. Однако, по словам премьера, можно будет провакцинироваться и за свой счет.



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала