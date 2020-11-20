К сожалению, в украинских аптеках часто не соблюдаются требования по продаже антибиотиков и других лекарств с рецептом. Даже многие люди не знают об этом запрете. Почему это опасно – читайте дальше.

Порядок отпуска лекарственных средств регламентирует Приказ МЗ Украины № 360. За отпуск рецептурных препаратов без рецепта предусмотрен штраф, пишет экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун в фейсбуке.

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Так, если человек чувствует себя плохо, он записывается к своему семейному врачу. Впоследствии только медик после проведенного обследования может выписать рецепт на антибиотики и другие лекарства.

"Человек идет с этим рецептом в аптеку, там покупает необходимый препарат, а на рецепте провизор или фармацевт ставит штамп: "Отпущено" и возвращает его покупателю", – объясняет Супрун, как это выглядит на бумагах.

Если человек пытается приобрести антибиотик без рецепта, работники аптеки его либо не продают, либо продают и выплачивают штраф, потому что это нарушение. Если же такие инциденты в этой самой аптеке повторяются, орган лицензирования вправе лишить ее лицензии.

Инвестиция в болезни: как происходит продажа лекарств в реальности

Часто в Украине люди решают зайти в аптеку, чтобы спросить о каких-то лекарствах. Что конкретно им нужно они не уверены, поэтому просит совета у фармацевта или провизора, или берет что-то по совету родственников, друзей или рекламы.

Часто советуют взять именно антибиотик, чтобы "точно помогло". Работники аптеки продают лекарства, о рецепте не спрашивают. Еще и добавляют: "А возьмите еще капельки для носа", "вам обязательно еще надо пропить пробиотики", " а леденцы для горла не желаете?". И люди часто желают купить все, лишь бы "быть здоровыми". Хотя на самом деле инвестируют как раз в болезни,

– написала Ульяна Супрун.

Антибиотик на любой "чих"

Бывает и другой сценарий, когда сам врач спешит и выписывает курс антибиотика, часто даже без рецепта.

"Хотя на самом деле ангина может быть и вирусной природы. Именно поэтому важно сделать экспресс-тест на выявление стрептококка. И лишь в том случае, если эта бактерия обнаружена, можно назначить курс приема антибиотика. Но в этом сценарии никто ничего не делает как следует, поэтому пациент идет себе в аптеку и покупает ненужные лекарства", – пояснила экс-глава Минздрава.

"Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Не требуйте у врачей выписать вам антибиотики. Если врач будет видеть в этом необходимость — он обязательно это сделает. А если вы подозреваете, что ваш врач необоснованно выписывает какие — то препараты – обратитесь к другому специалисту", – призвала Супрун.