Лихорадка – один из важнейших симптомов COVID-19. Однако измерение температуры с помощью инфракрасного бесконтактного термометра с целью скрининга болезни неоправданное и неэффективное средство.

Бесконтактными термометрами измеряют температуру людям в аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других общественных местах, пишет Open Forum Infectious Diseases.

Также на тему: Коммуникация – ключевой подход: в ВОЗ рассказали о главном элементе борьбы с COVID-19

Почему бесконтактные термометры неэффективны

Ожидания от бесконтактного измерения температуры не были оправданы на практике. Например, до 26 февраля 2020 года в аэропортах США были проверены около 46 тысяч пассажиров. Инфекция была обнаружена только у одного. К апрелю их количество увеличилось до 15.

Еще одна проблема – чувствительность бесконтактного измерения температуры к множеству внешних факторов. Результаты могут отличаться в зависимости от того, над какой частью тела измеряют температуру, от окружающей температуры и не только. В то же время самые точные методы измерения температуры не подходят для массового скрининга.

Бесконтактное измерение температуры может быть неточным, даже если у человека повышенная температура. Увеличение внутренней температуры может вызвать сужение сосудов кожи, что приводит к снижению выделения тепла.

Какие есть пути решения проблемы

Авторы приводят примеры стратегий, которые смогли бы улучшить выявление больных людей. По их мнению, можно было бы снизить показатель температуры для скрининга (то есть, сделать его ниже 38 градусов). Это может быть особенно актуально для скрининга пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

Еще один вариант скрининга – групповое тестирование. В этом случае речь идет не об измерении температуры. У группы людей нужно взять мазки из носогорла для ПЦР, но исследовать их не по отдельности, а вместе. В случае отрицательного теста вся выборка людей считается не инфицированной.

Также перспективными методами ученые считают исследование сливных вод на коронавирус и использование "умных" термометров, которые подключены к смартфону.