В Бельгии больной коронавирусом Санта-Клаус отправил на тот свет 18 человек
В Бельгии после визита Санта-Клауса в дом престарелых умерли 18 пациентов. Оказалось, что у мужчины был коронавирус, а в заведении не соблюдали правила карантина.
Один инфицированный передал коронавирус сотне людей
Актер, который исполнял роль Санты, поздравил с рождественскими праздниками жителей дома для пожилых людей, а через 3 дня после этого узнал, что болен COVID-19, пишет Daily Mail.
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Впоследствии начали болеть жители дома для пожилых людей, заразились 121 пенсионер и 36 работников дома. Из них 18 пожилых людей умерли от осложнений болезни.
В заведении нарушали требования карантина
Во время эпидрасследования оказалось, что на мероприятии не соблюдались карантинные требования:
- работники и пациенты были без масок,
- актеры нарушали социальную дистанцию.
Пожилые люди в группе риска COVID-19
Напомним, что для пожилых людей коронавирус является особенно опасным, ведь в случае инфицирования течение заболевания у них обычно затруднен, а риски смертности от COVID-19 выше из-за наличия сопутствующих заболеваний.
Именно поэтому, во всем мире план вакцинации от коронавируса в первую очередь предусматривает прививку пожилых людей.
Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала
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