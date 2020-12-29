В Беларуси 29 декабря начался первый этап вакцинации от коронавируса. Несмотря на недостаток исследований, прививать население будут российским препаратом "Спутник V".

Что известно о вакцинации в Беларуси

Первыми в Беларуси будут вакцинировать медиков и педагогов. Об этом сообщает TUT.by. Прививки будут делать добровольно.

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К слову, Беларусь – первая страна, которая начала массовую вакцинацию российской вакциной.

В Минздраве отметили, что хотят, чтобы к апрелю вакцину получили 1,2 миллиона человек, а дальше выйти на отметку в 5,5 миллиона. Кроме того, во втором квартале 2021 года в Беларуси планируют начать производство российской вакцины.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"