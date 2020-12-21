Беларусь стала первой среди стран, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", которая, к слову, не прошла все клинические испытания.

Сейчас в Беларуси ведется работа по локализации производства вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

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Глава белорусского Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что белорусов начнут вакцинировать российским "Спутником" уже в январе.

Да, на первом этапе планируется вакцинировать 200 тысяч человек с последующим охватом в 2 миллиона. Сначала препарат бесплатно получат медицинские работники, учителя, работники торговли и тех сфер, в которых контактируют с большим количеством людей.

Почему к вакцине "Спутник-V" низкое доверие

Российскую вакцину "Спутник V" начали регистрировать в августе, когда она даже не прошла третьей фазы испытаний. Это вызвало сомнения в научном сообществе и недоверие к этому препарату. Ряд стран отказался от вакцины из-за нехватки информации и недостатках в исследованиях. Экспертов беспокоит также и то, что вакцинация профессиональных групп риска в стране началась до окончания клинических исследований.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину. По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали вакцину, которая подтверждена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однако не российскую вакцину "Спутник", которая не прошла все клинические испытания.

"Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – подчеркнул президент Украины.