Избранный президент США Джо Байден якобы хочет публично привиться от коронавируса. Вероятно, политик планирует сделать это на следующей неделе.

Помощники Байдена отметили, что задержка вакцинации вызвана логистическими проблемами, сообщает CNN.

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Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого,

– подчеркнул Байден.

По информации источников, вакцинация Байдена может состояться на следующей неделе.

Заметим, ранее действующий президент США Дональд Трамп подчеркивал, что пока не планирует делать прививку от COVID-19. Он отмечал, что люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом нет необходимости.

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