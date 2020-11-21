Карантинный режим из-за коронавирусной инфекции в Азербайджане продлен до 28 декабря.

С целью предотвращения распространения вируса специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 6:00 28 декабря. Об этом заявил оперативный штаб, пишет информационное агентство Интерфакс.

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Так, с 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт.

"С 21 ноября по 28 декабря по всей стране в субботу и воскресенье приостанавливается предоставление услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов", – сообщил оперативный штаб.

Кроме того, количество сотрудников частных и государственных предприятий, выходящих на работу, будет сокращено до 30%. Также ношение масок в стране с 21 ноября становится обязательным.

Коронавирус в Азербайджане: что известно

По состоянию на 21 ноября в стране подтвердили 87 163 случая заражения COVID-19 . 1 079 человек умерли от осложнений. 60 тысяч человек победили коронавирусную инфекцию.