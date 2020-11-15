Австрия проведет массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии
В Австрии собираются массово протестировать население на коронавирус, как это было в Словакии. Таким образом власти хотят сделать празднование Рождества максимально безопасным.
Подготовительные работы будут осуществлять правительства федеральных земель совместно с вооруженными силами. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире ORF.
К теме В Словакии все население тестируют на COVID-19: в городах длинные очереди, – фото
По его словам, таким образом можно будет определить и изолировать людей с бессимптомным течением COVID-19.
Чиновник отметил, что прежде всего необходимо протестировать на коронавирус школьных учителей. Ведь с 7 декабря школы в стране должны вернуться к нормальной работе.
Тестирование должно состояться по примеру Словакии. "Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая первой в Европе провела массовое тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", – отметил Курц.
Жесткий локдаун в Австрии
В Австрии с 17 ноября по 6 декабря вводят жесткий общенациональный карантин. В частности, за сутки вне дома можно будет контактировать только с одним человеком.
Канцлер Себастьян Курц отметил, что хотел бы, чтобы до конца локдауна удалось протестировать как можно больше людей.
Поделиться новостью