В Австрии собираются массово протестировать население на коронавирус, как это было в Словакии. Таким образом власти хотят сделать празднование Рождества максимально безопасным.

Подготовительные работы будут осуществлять правительства федеральных земель совместно с вооруженными силами. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире ORF.

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По его словам, таким образом можно будет определить и изолировать людей с бессимптомным течением COVID-19.

Чиновник отметил, что прежде всего необходимо протестировать на коронавирус школьных учителей. Ведь с 7 декабря школы в стране должны вернуться к нормальной работе.

Тестирование должно состояться по примеру Словакии. "Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая первой в Европе провела массовое тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", – отметил Курц.

Обратите внимание! Словакия провела массовую проверку населения на COVID-19 еще в начале ноября. Без наличия отрицательного результата теста запрещалось покидать дом. Тестирование было бесплатным.

Жесткий локдаун в Австрии

В Австрии с 17 ноября по 6 декабря вводят жесткий общенациональный карантин. В частности, за сутки вне дома можно будет контактировать только с одним человеком.

Канцлер Себастьян Курц отметил, что хотел бы, чтобы до конца локдауна удалось протестировать как можно больше людей.