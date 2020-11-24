В Австрии вакцинировать против COVID-19 начнут с января 2021 года: трехэтапный план
В Австрии представили план вакцинации против COVID-19, который состоит из 3 этапов. Массово вакцинировать людей начнут с января 2021 года.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер сообщил, что до конца лета 2021 года в стране должны вакцинировать более 50% населения. Об этом пишет The Local.
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3 этапа массовой вакцинации против COVID-19
Людей будут вакцинировать в несколько этапов, поскольку возникают определенные сложности с тем, чтобы получить необходимую дозу.
Также определенные проблемы возникают из-за стремления властей защитить наиболее уязвимые слои населения, позволяя экономике постепенно восстанавливать свою деятельность.
Этап №1
Первый этап начнется в январе 2021 года и будет направлен на людей в возрасте от 65 лет. В частности, тех, которые находятся в домах престарелых, а также работникам этих учреждений.
Власти Австрии предполагают, что на этом этапе удастся вакцинировать 500 тысяч человек.
Этап №2
На втором этапе вакцинируют медицинских работников, а также тех людей, которые принадлежат к другим уязвимым категориям. Ожидается, что это произойдет в феврале – марте 2021 года.
Журнал Der Standard сообщает, что во время второго этапа вакцину должны получить полицейские, работники пищевой промышленности и транспортных компаний, учителя и сотрудники детских садов.
Этап №3
С апреля 2021 года во время финального этапа вакцина станет общедоступной для всего населения Австрии.
Поэтому на этом этапе важную роль должна играть местная власть. Ее задача – помочь создать инфраструктуру для доставки вакцины.
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