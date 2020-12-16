О пользе авокадо для организма известно много. Но до сих пор ученые не знали, как этот плод влияет именно на кишечник.

Ученые из Университета Иллинойса (США) провели исследование, в котором приняли участие 163 человека в возрасте от 25 до 45 лет с избыточным весом или ожирением. По другим показателям они были здоровыми. Работа опубликована в Journal of Nutrition.

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Добровольцев разделили на 2 группы. Первая ежедневно добавляла авокадо на завтрак, обед и ужин. Вторая группа людей питалась по точно такому же меню, но без добавления фрукта.

В общем эксперимент продолжался 12 недель. В течение этого периода участники исследования сдавали образцы крови, мочи и кала для анализа.

В результате ежедневное употребление авокадо привело к снижению концентрации в кале желчных кислот. Также выросло содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые являются важными для здоровья толстого кишечника и оказывают противораковое и противовоспалительное действие.

Кроме этого, возросло количество бактерий, которые способны к ферментации клетчатки. Это хорошо влияет на пищеварение и метаболические функции кишечной микробиоты. То есть этот фрукт особенно полезен для людей, которые потребляют немного клетчатки.

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