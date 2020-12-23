Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет издание NDTV.

Читайте также Степанов прокомментировал возможность использования вакцины AstraZeneсa в Украине

После подачи документов британскому регулятору AstraZeneca существенно приблизилась к разрешению на использование вакцины.

Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, которая разработана здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение,

– сообщил Хэнкок.

Этот шаг является следующим до решения о применении вакцины AstraZeneca, которая сейчас производится.

Эффективна ли вакцина от AstraZeneca

Средняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Дело в том, что вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, которые получили две полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала