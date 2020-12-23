AstraZeneca подала запрос на регистрацию своей вакцины от коронавируса
Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет издание NDTV.
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После подачи документов британскому регулятору AstraZeneca существенно приблизилась к разрешению на использование вакцины.
Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, которая разработана здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение,
– сообщил Хэнкок.
Этот шаг является следующим до решения о применении вакцины AstraZeneca, которая сейчас производится.
Эффективна ли вакцина от AstraZeneca
Средняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Дело в том, что вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, которые получили две полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.
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