В "Слуге народа" не обсуждали отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако глава партии Давид Арахмии убежден, что сейчас это не ко времени.

Смена главы Минздрава может привести к управленческому хаосу. Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

К слову У Зеленского согласовали отставку главы Минздрава Степанова, – нардеп

"Мое персональное мнение, что лошадей на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал какую-то систему по борьбе с коронавирусом... если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: прежде всего я не принимал те решения, я не виноват, предшественники виноваты. Потом скажет: мне нужно время, чтобы войти в должность, у меня другие идеи", – объясни он.

По его словам, необходимо завершить определенную фазу работы, после этого провести анализ, и если необходимо, то принимать кадровое решение.

Отставка Максима Степанова: что известно