Антибактериальная терапия может быть эффективной при аппендиците, но после ее применения риск осложнений выше, чем после операции.

Аппендэктомия (удаление аппендикса) – стандарт лечения аппендицита в течение долгого времени, несмотря на то, что об успехах лечения антибиотиками ученые сообщали еще в середине прошлого века. Известно, что в США 95% случаев аппендицита завершаются операцией, пишет New England Journal of Medicine.

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Лечение аппендицита антибиотиками

В новом исследовании приняли участие 1552 пациентов, проходивших лечение аппендицита в 25 американских больницах. Половина из них прошла терапию антибиотиками, половине была проведена аппендэктомия. Курс антибиотиков включал их введение в течение суток и прием внутрь 10 дней.

У 414 участников исследования был апендиколит – "камень" в аппендиксе. Это состояние связано с риском осложнения заболевания.

На тридцатый день после приступа аппендицита качество жизни пациентов из обеих групп было в среднем одинаковым (его оценивали с помощью специальной шкалы). На первой неделе после начала лечения симптомы у участников обеих групп были практически одинаковыми. Из больницы их выписывали в среднем через 1,3 суток. Кроме того, участники из группы антибиотиков ранее смогли вернуться на работу (5,3 суток против 8,7 суток в группе операции).

Риск осложнений был ниже в группе операции. В ней они развивались в среднем у 3,5 из 100 человек, а после антибиотиков – в 8,1 на 100 человек. После консервативного (лекарствами) лечение люди в три раза чаще обращались за медицинской помощью, в 11% случаев им нужен был хотя бы еще один курс антибиотиков в течение 90 дней.

Удалить аппендикс в течение 90 дней пришлось 29% участников, получивших лечение антибиотиками. Пациентам с апендиколитом это требовалось в 41% случаев, без него – 25%.

Почему это важно

Авторы нового исследования указывают, что вопрос консервативного лечения аппендицита могут приобрести новую актуальность из-за пандемии COVID-19 или в других чрезвычайных ситуациях.

В связи с загруженностью системы здравоохранения, ресурсы для проведения операций могут быть ограничены. Американская коллегия хирургов рекомендовала заново рассмотреть возможность лечения аппендицита антибиотиками.