Азитромицин широко применяется при воспалительных процессах в органах дыхания и включен во многие международные рекомендации по лечению коронавируса, в том числе в Украине. Однако ученым так и не удалось подтвердить клиническую пользу антибиотика.

Оценка эффективности азитромицина для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов проводилась в рамках британских клинических испытаний RECOVERY, где изучаются перспективные препараты против коронавируса. Ученые опубликовали промежуточные итоги исследования на основании данных 73% пациентов.

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Как происходило исследование

В ходе исследования ученые сравнивали клинические показатели 2 582 госпитализированных больных с тяжелым течением COVID-19, которые получали азитромицин через 8 дней после появления симптомов, с контрольной группой 5 182 пациента на стандартном лечении.

Азитромицин неэффективен против COVID-19

Предварительный анализ не продемонстрировал значительной разницы в смертности между двумя группами. На 28 день испытаний этот показатель составил 19% как для пациентов, которые получали антибиотик, так и всех других больных. Исследование также не выявило существенного влияния азитромицина на снижение риска развития тяжелых осложнений и на продолжительность госпитализации.

Эти данные исключают любую клиническую пользу азитромицина у госпитализированных пациентов с COVID-19, которых мы изучали. Но в наше исследование не включали пациентов, получающих лечение дома,

– сообщили авторы исследования.

Полученные результаты ученые назвали "разочарованием", поскольку на азитромицин возлагались большие надежды во всем мире. Однако эти данные очень важны как для врачей, так и для пациентов, поскольку чрезмерное назначение антибиотиков способствует резистентности организма к антибактериальным препаратам.