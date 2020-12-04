Открытие антибиотиков стало одним из важнейших достижений человечества за ХХ век, однако десятки лет чрезмерного применения привели к появлению антибиотикорезистентности. Теперь американские ученые нашли лекарственное средство, которое действует как "анти-антибиотик", снижая развитие устойчивости к бактерии.

Почему это важное открытие

Резистентность к антибиотикам – пример эволюции. Со временем препараты могут стать неэффективными против многих видов бактерий. Постепенно список действенных антибиотиков сокращается, и на горизонте снова может напомнить о себе "темная эпоха медицины", когда большинство инфекций снова станут смертельно опасными.

Но, команда из Университета штата Пенсильвания и Университета Мичигана, кажется, нашла выход, пишет New Atlas. Ученые создали терапию, которая может помочь в борьбе против резистентности — что-то вроде "анти-антибиотика", что позволяет применять обычные антибиотики, которые не запускают опасный эволюционный процесс.

Читайте также Как понять, действительно ли вам надо принимать назначенный антибиотик

Исследователи изучили один из видов энтерококков – Enterococcus faecium – который есть в кишечнике. Там он не наносит вреда, но может распространиться на другие части организма и вызвать заражение – инфекцию мочевыводящих путей или сепсис. Хуже того, у него есть опасный штамм, устойчивый к антибиотикам ванкомицина и даптомицина.

Какие препараты нашли ученые

Поэтому ученые начали искать пути защиты кишечных бактерий от действия антибиотиков. И обратили внимание на препарат холестирамин, который, как уже было известно, связывает даптомицином. В ходе эксперимента они сделали мышам укол антибиотика и одновременно ввели некоторым орально холестирамин. Итого два препарата снизили объем бактерий энтерококков в кале примерно в 80 раз по сравнению с контрольной группой.

Оказалось, что холестирамин связывает антибиотик даптомицином и может действовать как "анти-антибиотик".