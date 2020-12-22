На чилийской исследовательской станции O'Higgins в Антарктиде подтвердили 36 случаев COVID-19. Ранее на этом континенте случаев заражения коронавирусной инфекцией не обнаруживали.

Коронавирус подтвердили у 26 членов армии Чили и 10 работников технического обслуживания. Об этом сообщает издание The Guardian.

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O'Higgins является одной из 13 чилийских баз в Антарктиде, которая расположена недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова. Эту станцию называют "труднодоступной даже для Антарктики".

Инфицированных эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, где они находятся на самоизоляции. Сейчас все люди с подтвержденным COVID-19 чувствуют себя хорошо, а на станцию отправили новый персонал.

Профессор Университета Тасмании Ханне Нильсен заявила, что COVID-19 в Антарктиде может повлиять на местную дикую природу, поскольку существует угроза передачи вируса от людей к животным.

Выявление случаев COVID-19 в Антарктиде повлияет на ряд отраслей: от планирования и логистики человеческой деятельности на континенте до принятия решений на высоком уровне дома,

– подчеркнула она.

Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, зимой там побывали около тысячи исследователей.