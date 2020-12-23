В Англии расширили строгий карантин из-за нового штамма коронавируса
В Великобритании решили расширить строгий карантин еще на несколько районов Англии. Все потому, что там тоже обнаружили новый штамм коронавируса.
Строгий карантин в Великобритании
Усиленный карантин в районах начнет действовать с 26 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает The Guardian.
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Так, локдаун расширят еще на несколько районов:
- Эссекс,
- Норфолк,
- Сассекс,
- Суррей,
- Оксфордшир,
- Хэмпшир
Заметим, во время строгого карантина в Британии ограничат выход из дома, кроме важных причин. Также закроют большинство магазинов.
Новый штамм коронавируса в Британии: что известно
- 14 декабря в Минздраве Британии объявили о стремительном распространении нового штамма коронавируса, хотя обнаружили его еще осенью.
- Новая инфекция распространяется на 70% быстрее. Штамм уже диагностировали в Нидерландах, Австралии, Дании, Малайзии.
- Некоторые страны временно остановили авиасообщение с Британией. Украина авиарейсов пока не отменяла.
- Кроме того, 23 декабря в Британии заявили об обнаружении еще 2 новых штамма коронавируса.
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