В Великобритании решили расширить строгий карантин еще на несколько районов Англии. Все потому, что там тоже обнаружили новый штамм коронавируса.

Строгий карантин в Великобритании Усиленный карантин в районах начнет действовать с 26 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает The Guardian. Читайте также В Британии обнаружили еще два новых штамма коронавирус Так, локдаун расширят еще на несколько районов: Эссекс,

Норфолк,

Сассекс,

Суррей,

Оксфордшир,

Хэмпшир Заметим, во время строгого карантина в Британии ограничат выход из дома, кроме важных причин. Также закроют большинство магазинов. Новый штамм коронавируса в Британии: что известно 14 декабря в Минздраве Британии объявили о стремительном распространении нового штамма коронавируса, хотя обнаружили его еще осенью.

Новая инфекция распространяется на 70% быстрее. Штамм уже диагностировали в Нидерландах, Австралии, Дании, Малайзии.

Некоторые страны временно остановили авиасообщение с Британией. Украина авиарейсов пока не отменяла.

Кроме того, 23 декабря в Британии заявили об обнаружении еще 2 новых штамма коронавируса.

Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала