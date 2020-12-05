102-летняя американка Анджелина Фридман из Нью-Йорка, родившаяся в разгар эпидемии "испанки", дважды заболела коронавирусной инфекцией и оба раза успешно вылечилась.

Американка родилась во время пандемии "испанки"

Фридман родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Тогда на планете свирепствовала пандемия "испанки". В течение своей жизни Анджелина перенесла рак, сепсис, внутреннее кровотечение, пишет CNN.

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Женщина дважды переболела коронавирусом

В этом же году женщина дважды переболела коронавирусной инфекцией и успешно вылечилась от этого. Впервые американка заразилась COVID-19 в марте 2020 года. Болезнь у нее протекала легко, лишь несколько раз поднялась температура.

Даже диагноз у нее выяснили случайно, когда Фридман обратилась в больницу за "незначительной медицинской процедурой".

Во второй раз Анджелина, живущая в изоляции в доме престарелых, подхватила коронавирус в октябре. Сначала врачи считали, что у нее грипп. У женщины был кашель и жар, сперва медики подозревали у нее грипп. К счастью, американка и во второй раз победила COVID-19 и получила отрицательный результат теста на коронавирус.

Известно, что Фридман сейчас почти не видит и не слышит, однако до сих пор участвует в конкурсах в своем доме для пожилых людей, увлекается вязанием и радуется жизни.