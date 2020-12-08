Американцы прежде всего: Трамп хочет временно запретить поставки вакцины другим странам
Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от COVID-19 другим странами на определенное время. Прежде всего ею должны полностью обеспечить все американские штаты.
Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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По словам высокопоставленных чиновников из Белого дома, президент США хочет объявить американцам о "приоритетном подходе America First".
Вероятно, такое заявление Трамп сделает во время брифинга в Белом доме.
Кроме того, источник, близкий к рабочей группы по вопросам коронавируса Белого дома, заявил, что разрешение использовать вакцину Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу, 11 декабря.
Приоритетной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ,
– сказал чиновник.
Он прогнозирует, что международная помощь Соединенных Штатов может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года.
Вакцинация украинцев против COVID-19: что известно
- Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX (механизма глобального доступа к вакцинам против коронавируса).
- Об этом государство договорилось с компанией Pfizer. Поставку этой вакцины ожидают уже в начале 2 квартала 2021 года.
- В Украине в 2021 году хотят вакцинировать от коронавируса 50% населения. Прежде всего прививки будут делать медикам, военным и социальным работникам.
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