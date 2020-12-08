Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от COVID-19 другим странами на определенное время. Прежде всего ею должны полностью обеспечить все американские штаты.

Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По словам высокопоставленных чиновников из Белого дома, президент США хочет объявить американцам о "приоритетном подходе America First".

Вероятно, такое заявление Трамп сделает во время брифинга в Белом доме.

Кроме того, источник, близкий к рабочей группы по вопросам коронавируса Белого дома, заявил, что разрешение использовать вакцину Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу, 11 декабря.

Приоритетной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ,

– сказал чиновник.

Он прогнозирует, что международная помощь Соединенных Штатов может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения Украины 7 декабря попросило США рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

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