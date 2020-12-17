В США, а именно в штате Аляска, у двух медицинских работников после прививки вакциной от Pfizer и BioNTech возникла аллергическая реакция.

В компании Pfizer сообщили, что тщательно проверят эту информацию. Они отметили, что к испытаниям вакцины не допускались люди, которые имеют аллергическую реакцию на компоненты препарата, поэтому будут отслеживать все подобные случаи за пределами клинических испытаний. Об этом пишут The New York Times и CNN.

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Что известно о случаях аллергической реакции от вакцины Pfizer и BioNTech

У медицинской работницы среднего возраста, в анамнезе которой не указано о склонности к аллергии, через 10 минут после прививки возникла анафилактическая реакция. На лице и туловище появилась сыпь, кроме этого у женщины начались одышка и учащение пульса. Ее сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где она пробыла несколько ночей. Затем ее состояние стабилизировалось.

У второго работника через 10 минут отекли глаза, а также начались головокружение и першение в горле. Его доставили в отделение неотложной помощи. В тот же день выписали домой, поскольку его состояние улучшилось в течение часа.

Реакция компании

Разработчики вакцины заявили, что к исследованиям не допускались люди, у которых в анамнезе были тяжелые побочные реакции связанные с вакциной или тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) на любой компонент исследуемой вакцины. В компании добавили, что изучат эти случаи и при необходимости обновят перечень противопоказаний к препарату.

В наших клинических испытаниях не было обнаружено никаких тревожных сигналов, в том числе никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной. Однако сообщения о побочных явлениях вне клинических исследований являются очень важным компонентом нашей деятельности по фармаконадзору, и мы рассмотрим всю имеющуюся информацию по этому случаю и все сообщения о побочных эффектах после вакцинации,

– заявил представитель Pfizer.

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