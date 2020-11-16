Рацион с низким содержанием витаминов и минералов может быть причиной плохого самочувствия и началом развития заболеваний. Поэтому так важно слышать сигналы организма о помощи.

Перечень симптомов дефицита витаминов

О потенциальном дефиците витаминов и минералов может свидетельствовать ряд симптомов, если вы заметили у себя эти признаки, это не значит, что следует немедленно скупать все витамины в аптеке, нет! Стоит обогатить свой пищевой рацион полезными продуктами, а также обратиться к врачу для дальнейшего обследования. Симптомы, указывающие на определенные дефициты в организме опубликовал журнал Healthline.

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Лучше организм усваивает витамины и минералы из продуктов, а не БАДов / Фото Getty Images

Ломкость волос и ногтей

Множество факторов могут вызвать ломкость волос и ногтей. Одна из них – нехватка биотина. Биотин, также известный как витамин B7, помогает организму превращать пищу в энергию.

Дефицит случается не часто, но когда он возникает, частым и заметным симптомом является ломкость, истончение или расслоения волос и ногтей.

Среди других симптомов дефицита биотина могут быть: хроническая усталость, мышечные боли, судороги и покалывание в руках и ногах.

Группа риска развития дефицита биотина: беременные женщины, курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем, а также люди с расстройствами пищеварения, в частности, с болезнью Крона.



Также фактором риска является частое или длительное применение антибиотиков и некоторых противосудорожных препаратов.



Употребление сырых яичных белков также может вызвать дефицит биотина, ведь сырые яичные белки содержат авидин – белок, который снижает абсорбцию биотина.

Трещины в уголках рта или язвы во рту

Образование язв во рту может частично быть связано с потреблением определенных витаминов или минералов. В частности, из-за дефицита железа или витаминов группы В.

Есть исследования, которые показывают, что люди с язвами во рту в два раза чаще имеют низкий уровень железа.

А вот заеды могут быть вызваны чрезмерным слюноотделением или обезвоживанием. Но причиной также может быть недостаточное потребление железа и витаминов группы В, особенно рибофлавина.

Кровоточивость десен

Жесткая чистка зубов является причиной кровоточивости десен, но причиной также может быть недостаток витамина С.

Витамин С помогает организму в процессе заживления ран и укреплении иммунитета, он также действует как антиоксидант, предотвращая повреждение клеток.

Важно помнить, что организм не вырабатывает витамин С самостоятельно, поэтому единственный способ поддерживать его достаточный уровень – это добавлять в рацион.

Дефицита витамина С удается избежать людям, которые потребляют достаточно свежих фруктов и овощей.

Серьезное последствие тяжелого дефицита витамина С – цинга, которая подавляет иммунную систему, ослабляет мышцы и кости, а также вызывает у людей чувство усталости и вялости.

Симптомы дефицита витамина C: образование синяков, медленное заживление ран, сухая кожа и частые носовые кровотечения.

Плохое зрение ночью и белые наросты на глазах

Низкое потребление витамина А часто связано с заболеванием, известным как куриная слепота, при котором у людей снижается способность видеть при слабом освещении или темноте.

Это потому, что витамин А необходим для выработки родопсина, пигмента в сетчатке глаз, который помогает человеку видеть ночью.

Еще один ранний симптом ксерофтальмии – пятна Бито. Это белые наросты, возникающие на конъюнктиве или на белой части глаза.

Наросты можно удалить, но они полностью исчезнут только после лечения дефицита витамина А.

При недостатке витамина А стоит есть мясные субпродукты, молочные продукты, яйца, рыбу, темно-листовую зелень и овощи желто-оранжевого цвета.



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Себорейный дерматит и перхоть

Себорейный дерматит и перхоть являются частью той же группы кожных заболеваний, которые поражают участки тела, что производят жир. Перхоть в основном поражает кожу головы, в то время, как себорейный дерматит может проявиться на лице, верхней части груди, на подмышках и в паху.

Перхоть и себорейный дерматит могут быть вызваны многими факторами, и конечно питанием с низким содержанием питательных веществ.

В частности, низкий уровень в крови цинка, ниацина (витамин B3), рибофлавина (витамин B2) и пиридоксина (витамин B6) может быть одним из факторов развития себорейного дерматита или перхоти.

Морепродукты, мясо, бобовые, молочные продукты, орехи и цельнозерновые продукты – богаты цинком.

Выпадение волос

Чтобы избежать или замедлить выпадение волос, следует добавить в свой рацион прежде всего железо, этот минерал участвует в синтезе ДНК, в частности ДНК, которая присутствует в волосяных фолликулах. Недостаток железа может привести к прекращению роста или выпадению волос.

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Цинк – минерал, необходимый для синтеза белка и деления клеток – процессов, которые необходимы для роста волос.

Также для здоровья волос нужны: незаменимые жирные кислоты линолевая кислота и альфалиноленова кислота и витамин ниацин (B3).

Внимание! Алопеция, состояние, при котором волосы выпадают небольшими участками, является одним из возможных симптомов дефицита ниацина.

Продукты, богатые ниацином, содержатся в мясе, рыбе, молочных продуктах, цельнозерновых зернах, бобовых, орехах, семенах и зелени.



Питание должно быть разнообразным / Фото Getty Images

Листовые овощи, орехи, цельное зерно и растительные масла богаты линолевой кислотой, а грецкие орехи, семена льна, семена чиа и соевые бобы богаты альфалиноленовой кислотой.

Красные или белые шишечки на коже

Волосяной лишай – это заболевание, при котором на щеках, руках, бедрах или ягодицах появляются шишечки, похожие на мурашки на коже. Эти маленькие шишки также могут сопровождаться вросшими волосками.

Причина его появления полностью не выяснена, но эти шишечки могут появиться, когда в волосяных фолликулах вырабатывается слишком много кератина.

Это заболевание может передаваться генетически. Однако, волосяной лишай также наблюдали у людей с питанием с низким содержанием витаминов А и С.

Это нервное заболевание, которое вызывает неприятные или дискомфортные ощущения в ногах, а также непреодолимое желание пошевелить ими.

Хотя точные причины синдрома беспокойных ног полностью не изучены, похоже, существует связь между симптомами и уровнем железа в крови человека. Симптомы часто появляются во время беременности, когда уровень железа у женщин может снижаться.