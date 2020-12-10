Более 75% умерших от коронавируса жителей Украины – люди в возрасте от 60 лет. Хотя по количеству случаев инфицирования в стране эта группа находится не на первом месте.

В Украине чаще всего коронавирус диагностируют у людей в возрасте 50-59 лет. Об этом во время брифинга заявил главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Да, среди зарегистрированных пациентов с коронавирусом в Украине больше всего больных в возрастной категории 50-59 лет. Они составляют 21,6% от всех выявленных инфицированных.

Виктор Ляшко В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь... Более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60 плюс".

Также он добавил, что от коронавируса больше всего страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни.

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