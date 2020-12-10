75% умерших от COVID-19 пациентов в Украине были старше 60 лет, – Ляшко
Более 75% умерших от коронавируса жителей Украины – люди в возрасте от 60 лет. Хотя по количеству случаев инфицирования в стране эта группа находится не на первом месте.
В Украине чаще всего коронавирус диагностируют у людей в возрасте 50-59 лет. Об этом во время брифинга заявил главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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Да, среди зарегистрированных пациентов с коронавирусом в Украине больше всего больных в возрастной категории 50-59 лет. Они составляют 21,6% от всех выявленных инфицированных.
Также он добавил, что от коронавируса больше всего страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни.
Коронавирус в Украине: что следует знать
- С начала 2020 года в Украине обнаружили 858 714 больных коронавирусом. За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения увеличилась на 13 371.
- От осложнений, вызванных COVID-19, 9 декабря умерли еще 266 пациентов. Всего с начала эпидемии зафиксировали 14 470 летальных случаев.
- В Киеве самая высокая смертность от коронавируса по Украине.
- От коронавируса выздоровел уже 465 021 украинец.
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