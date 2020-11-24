40 миллионов человек выздоровели: подробная статистика коронавируса в мире
По состоянию на 24 ноября общее количество людей в мире, которые инфицировались коронавирусом, приблизилось к 60 миллионам. За время пандемии болезнь унесла жизни более 1,4 миллиона жителей планеты.
Больше всего больных COVID-19 обнаружили в Соединенных Штатах Америки. Наибольший суточный прирост больных по состоянию на 24 ноября зарегистрировали в Мексике (7 483). Актуальные данные согласно сайту Worldometer.
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Рейтинг стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19:
- США – 12 777 174;
- Индия – 9 177 840;
- Бразилия – 6 088 004;
- Франция – 2 144 660;
- Россия – 2 114 502.
Где больше всего смертей от коронавируса:
- США – 263 687;
- Бразилия – 169 154;
- Индия – 134 254;
- Мексика – 101 926;
- Великобритания – 55 230.
Лидеры по числу выздоровевших:
- Индия – 8 604 955;
- США – 7 548 940;
- Бразилия – 5 445 095;
- Россия – 1 611 445;
- Аргентина – 1 203 800.
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В Европе несколько уменьшилась заболеваемость коронавирусом
Темпы распространения COVID-19 в странах Европы снижаются, но в большинстве стран до сих пор продолжается карантин.
- Во Франции 23 ноября зарегистрировали 4 452 случая инфицирования, тогда как в воскресенье показатели достигали 13 157.
- В Великобритании зарегистрировали самый низкий суточный прирост больных – 15 450, а суточное количество смертей за неделю снизилось на 6% – умерли 206 британцев.
- В Италии за воскресенье обнаружили 22 930 новых случаев коронавируса, что на 5,4 тысячи ниже показателя в предыдущий день и на 4,4 тысячи ниже данных, опубликованных в минувший понедельник, 16 ноября (27 354). В то же время в течение прошлых суток в Италии умерли 630 инфицированных, что больше, чем накануне (562).
- В Испании суточный показатель случаев коронавируса на 100 тысяч жителей страны снизился до 374. Впервые с 23 октября он составляет меньше 400.
- В Люксембурге тем временем вводят новые ограничения – закрытие баров, кафе, ресторанов и спортзалов до 15 декабря. Именно в Люксембурге самый высокий показатель инфицирования COVID-19 на душу населения среди стран ЕС. Среднесуточный прирост случаев в стране с октября составляет более 500.
- В Венгрии за сутки выявили 3 334 больных COVID-19, в предыдущий день – 4 320 больных. В целом в стране после роста заболеваемости со второй половины октября наблюдают спад.
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