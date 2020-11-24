По состоянию на 24 ноября общее количество людей в мире, которые инфицировались коронавирусом, приблизилось к 60 миллионам. За время пандемии болезнь унесла жизни более 1,4 миллиона жителей планеты.

Больше всего больных COVID-19 обнаружили в Соединенных Штатах Америки. Наибольший суточный прирост больных по состоянию на 24 ноября зарегистрировали в Мексике (7 483). Актуальные данные согласно сайту Worldometer.

Важно Медики из США заявили, что вакцина против туберкулеза может защитить от COVID-19

Рейтинг стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19:

США – 12 777 174;

Индия – 9 177 840;

Бразилия – 6 088 004;

Франция – 2 144 660;

Россия – 2 114 502.

Где больше всего смертей от коронавируса:

США – 263 687;

Бразилия – 169 154;

Индия – 134 254;

Мексика – 101 926;

Великобритания – 55 230.

Лидеры по числу выздоровевших:

Индия – 8 604 955;

США – 7 548 940;

Бразилия – 5 445 095;

Россия – 1 611 445;

Аргентина – 1 203 800.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место – в стране COVID-19 заболели 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358, умерли – 11 263 больных.

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В Европе несколько уменьшилась заболеваемость коронавирусом

Темпы распространения COVID-19 в странах Европы снижаются, но в большинстве стран до сих пор продолжается карантин.