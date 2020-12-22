Центр общественного здоровья обнародовал перечень приоритетных групп риска, которых в Украине будут вакцинировать против коронавируса в первую очередь. Всего таких групп 9.

В 2021 году в Украине планируют вакцинировать 50% населения. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Согласно данным Центра, если Украина получит вакцины против COVID-19, которые нуждаются в холодовой цепи условиям хранения 2 – 8 ° C, то каждый месяц можно будет производить около 1,7 миллиона инъекций. Для реализации плана необходимо около 400 мобильных бригад (1 на 100 тысяч населения). Кроме того, к работе будут привлечены все имеющиеся пункты прививок в Украине, которые вместе с рутинной вакцинацией будут уделять 50% своего рабочего времени вакцинации против COVID-19.

Для того, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации против других болезней, иммунизация против COVID-19 будет организована таким образом, чтобы не мешать вакцинации согласно календарю прививок.

На основе рекомендаций ВОЗ/SAGE и ETAGE и Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) в Украине определено 9 приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19. В рамках 4-этапной кампании по вакцинации в 2021 году поставлено амбициозную цель охватить прививками не менее 50% населения страны в 2021 году,

– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Кого будут вакцинировать в Украине в первую очередь

Медицинские работники, в том числе те, которые работают в стационарах и оказывают медицинскую помощь больным COVID-19 – 402 171 человек.

Военнослужащие ООС – 41 000.

Работники социальной сферы – 156 871.

Персонал и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, престарелых и т.п.) – 136 353.

Люди в возрасте от 60 лет, включая тех, которые входят в группу медицинского риска – 9 978 194.

Персонал дошкольных, средних, средне технических и высших учебных заведений – 1 428 055.

Работники ДСНС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ и МВД – 570 733.

Персонал и люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах – 65 839.

Люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 59 лет – 6 370 378.

Вакцинация против COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.



4 этапа вакцинации населения против коронавируса / Инфографика ЦОЗ