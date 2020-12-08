Фонд соціального страхування у листопаді профінансував лікарняні українцям на суму 1,8 мільярда гривень, що на 50% більше, ніж у жовтні. Найчастіше українці хворіли на респіраторні захворювання та ізолювались у випадку контакту з носієм COVID-19.

Всего в прошлом месяце в Фонд предоставлено на оплату 565,2 тыс. листков нетрудоспособности против 395,4 тыс. в октябре. Об этом информирует пресс-служба ФССУ.

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По итогам ноября 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе COVID-19, на сумму 1,8 миллиарда гривен. Это на 0,6 миллиарда, или 50%, больше, чем в октябре,

– говорится в отчете.

Почему выросло количество больничных

В ведомстве объяснили значительный рост количества больничных с осени сезонной вспышкой респираторных заболеваний, потребностями в уходе за больными детьми, изоляцией в случае контакта с людьми, заболевшими COVID-19, а также непосредственным инфицированием коронавірусною инфекцией работниками.

Так, например, в октябре по сравнению с сентябрем расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7%, или более чем на 0,3 миллиарда гривен.

Внимание! С начала года Фонд компенсировал временную потерю трудоспособности для почти 2,1 миллиона человек, из которых более 56 тысяч – находились на самоизоляции.

Что известно о больничном в случае COVID-19

Для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест.

На больничном после COVID-19 можно находиться до месяцев.

Работодатель не может отказать работнику в выходе на самоизоляцию.

Государство должно оплатить больничный, если человек находится на самоизоляции в результате контакта с больным COVID-19 родственником.

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