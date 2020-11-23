Испания уже подготовила программу вакцинации населения от COVID-19, она стартует в январе 2021 года. В целом в первые 3 месяца программа охватит большую часть населения.

Испания и Германия первыми в Европе приняли Национальные стратегии по вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, пишет The Guardian.

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Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тысяч пунктов для прививок,

– уточнил премьер.

Так, по его словам, значительная часть населения сможет сделать вакцину со всеми гарантиями уже в первом квартале следующего года.

Более детальный план правительства по вакцинации представят во вторник, 24 ноября.

Справка: с начала пандемии в Испании коронавирусом заболели более 1,5 миллиона человек, 46 619 из которых умерли от осложнений COVID-19.

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