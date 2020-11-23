13 тысяч пунктов для прививки: в Испании в январе стартует вакцинация против коронавируса
Испания уже подготовила программу вакцинации населения от COVID-19, она стартует в январе 2021 года. В целом в первые 3 месяца программа охватит большую часть населения.
Испания и Германия первыми в Европе приняли Национальные стратегии по вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, пишет The Guardian.
К теме Не спешите выбрасывать маски: поможет ли вакцина быстро преодолеть пандемию
Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тысяч пунктов для прививок,
– уточнил премьер.
Так, по его словам, значительная часть населения сможет сделать вакцину со всеми гарантиями уже в первом квартале следующего года.
Более детальный план правительства по вакцинации представят во вторник, 24 ноября.
Что известно о готовности препарата для вакцинации
- Есть два потенциальных препарата, которые показали высокую эффективность в трех этапах исследований.
- Вакцина Moderna эффективна на 94,5%. Цена одной дозы вакцины 25 – 37 долларов.
- Pfizer, который разрабатывает вакцину вместе с немецким BioNTech, подтвердил 95% эффективность своей вакцины-кандидата.
- В обоих случаях нужно сделать две прививки с интервалом в несколько недель.
- Вакцины были разработаны с помощью новой технологии передачи РНК (мРНК), которая передает генетические инструкции, чтобы научить иммунную систему человека вырабатывать антитела, уничтожающие вирусы.
- Из-за чрезвычайной ситуации вакцина может получить разрешение на экстренное (временное) использование до получения официального разрешения.
- Результаты обеих компаний дают возможность обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже в ближайшие недели.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
13 тысяч пунктов для прививки: в Испании в январе стартует вакцинация против коронавирусасегодня , 09:54
-
Новости о коронавирусе 19 ноября: цена вакцины в Украине, исследования о вечном иммунитете20 ноября , 06:01
-
Женщина с инсультом умерла под стенами больницы – ее отказались принимать17 ноября , 14:48