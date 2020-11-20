12 последствий коронавируса после выздоровления и как от них избавиться, – объяснение врача
У людей после выздоровления от COVID-19 еще длительное время могут сохраняться повышенная потливость, температура, апатия и даже повторное воспаление легких. Симптомы не являются приятными, но они пройдут, впрочем, обследовать организм все же стоит.
Долгосрочные последствия заражения коронавирусом
У человека после выздоровления от COVID-19 могут появиться заеды, белый налет на языке, ощущение дискомфорта во рту, кандидоз. Об этом рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий на своей странице в фейсбук.
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По словам врача, молодые люди быстро восстанавливаются после коронавирусной болезни.
Если вам до 30 лет, вы за 14 дней восстановитесь и забудете, что болели. Организм умный, и сам восстановит себя, микрофлора в кишечнике после антибиотика также восстановится самостоятельно до 14 дней без пробиотиков,
– отметил Тарас Жиравецкий.
Но даже после того, как вирус исчезнет из организма, многие люди могут испытывать последствия болезни. Врач рассказал, что бывает чаще всего и что стоит делать в таком случае.
Какие осложнения могут быть после COVID-19
- Потливость. Повышенное потоотделение может оставаться еще несколько недель, в частности при физической нагрузке или ночью.
- Температура 37,2. Незначительное повышение температуры чаще встречается у тех пациентов, которые являются аллергиками и имеют высокий igE. Или причиной температуры может быть активация герпес-вирусов на фоне снижения иммунитета.
- Ощущение апатии и постоянной усталости.
- Повторное воспаление легких вследствие бактериальных инфекций, не связанных с коронавирусом. Так происходит из-за ослабления организма.
- Обострение геморроя. Так часто бывает после длительного курса антибактериальных. В таком случае следует обратиться к проктологу.
- Обострение подагры. Стоит проконсультироваться с врачом относительно того, как контролировать мочевую кислоту, а также о целесообразности диеты.
- Похудение. Большинство пациентов с избыточным весом худеют после COVID-19.
- Возникновение тромбозов.
- У пациентов с сахарным диабетом наблюдают увеличение уровня глюкозы и гликированного гемоглобина.
- 14-20 дней могут быть высокие печеночные пробы, как следствие приема нестероидных противовоспалительных.
- Кашель в течение месяца и потеря обоняния на несколько месяцев – тоже частые долговременные проявления.
- Головная боль длится от начала инфицирования до 14-20 дня. Проходит без специального лечения, но уменьшить ее трудно.
Какие анализы стоит сдать после COVID-19
- Общий анализ крови,
- реактивный протеин,
- ферритин, д-димеры, алт, аст, ггт,
- билирубин общий и прямой,
- креатинин,
- мочевина,
- мочевая кислота,
- железо, глюкоза.
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