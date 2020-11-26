По мнению людей, самая грязная часть дома – это ванная. Но это не так, исследования показывают, что больше всего бактерий находится на кухне.

Национальный санитарный фонд США (NSF International) опубликовал исследование "Household Germ Study" о самых грязных местах в доме.

Также по теме: Насколько опасно садиться на унитаз в общественных туалетах

NSF попросил двадцать две семьи взять мазки из тридцати домашних предметов – от туалетного сиденья до кухонной губки. В мазках измеряли количество дрожжей и плесени, которые могут вызвать аллергические реакции, и бактерий группы кишечной палочки. В группу входят кишечная палочка, сальмонелла и другие бактерии, вызывающие симптомы отравления: диарею, рвоту, боль в животе.

10 самых грязных мест в вашем доме

Кухонная губка. 75% обследованных губок были заражены бактериями группы кишечной палочки, 86% – плесневыми грибами. Внутри губки тепло, влажно, там застряли кусочки пищи, так что это прекрасное место для размножения.

Как очистить? Менять каждые две недели. NSF советует ежедневно помещать влажную губку в микроволновку на 1-2 минуты.



На кухонных губках много бактерий / Фото Unsplash

Раковина. В 45% домов в них нашлись бактерии группы кишечной палочки. Именно сюда смываются микробы и грязь из овощей и фруктов, остатки пищи, недопитые напитки.

Как мыть? Раз в неделю чистить дно, стенки и ситечко горячей водой с мылом. Раз в месяц использовать дезинфицирующее средство.

Держатель для зубных щеток. На 64% стаканчиков нашлись плесневые и дрожжевые грибки, на 27% – кишечная палочка, на 14% – золотистый стафилококк. Если держатель близко к унитазу, то при смыве микробы из чаши взлетают вверх и могут на нем осесть.

Как очистить? Стаканчик или держатель советуют мыть каждую неделю в горячей мыльной воде или протирать дезинфицирующими средствами. При нажатии на смыв закрывать крышку и держать щетки подальше от унитаза.

Миска домашнего животного. 45% мисок содержали плесень, 13% – кишечную палочку.

Как мыть? Каждый день в горячей мыльной воде или с дезинфицирующим средством, или в посудомоечной машине.

Резервуар для воды в кофеварке. Еще одно темное и влажное место, к которому редко доходят руки. В 50% исследованных устройств нашлись плесневые и дрожжевые грибы.

Как мыть? Следовать инструкциям производителя. NSF советует для дезинфекции залить 4 чашки неразбавленного уксуса в резервуар для воды, подождать полчаса, а затем запустить кофеварку. После этого 2-3 раза запустить кофеварку, пока не исчезнет запах уксуса, и только потом заваривать кофе. Специалисты по NSF утверждают, что делать это следует раз в месяц или через каждые 40-80 заварок.

Ручки кранов. 27% ручек содержали плесневые грибки, 9% – кишечную палочку, 5% – золотистый стафилококк. Возвращаясь с улицы, мы касаемся ручек грязными руками.

Как мыть? Ежедневно протирать средством для дезинфекции раковин и ванн или просто антисептиком.

Игрушки домашних животных. Кошки и собаки с таким же пылом кусают игрушки, с которым вылизывают половые органы или топчутся по своим экскрементам. В их слюне могут быть потенциальные патогены. Поэтому их игрушки – это тоже источник фекальных бактерий, дрожжей и плесени (в 55% домов).

Как мыть? Резиновые и твердые игрушки тщательно промывать в горячей мыльной воде, а затем дать высохнуть на воздухе. Мягкие игрушки стирать в стиральной машине при температуре выше 60°C или с отбеливателем.

Читайте также: Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

Столешницы. На 30% кухонных столешниц была кишечная палочка, на 18% – плесень.

Как мыть? После каждого приготовления мыть раствором мыльной воды и ополаскивать чистой водой или ежедневно использовать дезинфицирующее средство для конкретного покрытия.



На столешницах остается много грязи / Фото Unsplash

Ручки плиты. В 14% домов на ручках были колиформные бактерии (другое название тех, что из группы кишечной палочки), в 27% – плесень и дрожжи.

Как мыть? Раз в неделю в горячей мыльной воде, если ручки снимаются. Если нет, то протирать на месте дезинфицирующими средствами или водой с мылом.

Доска для нарезки. Дома часто используют одну доску и для овощей, и для мяса, и для зелени, и для колбасы. На ней остаются бактерии из каждого продукта.

Как мыть? В горячей воде с мылом или средством для мытья посуды после каждого использования или между типами продуктов. Для мяса можно завести отдельную доску.