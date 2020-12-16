Кабинет Министров поддержал представленный Министерством здравоохранения план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине. Ею предусмотрен четкий норматив прибытия бригад экстренной медицинской помощи на место происшествия.

Это позволит снизить уровень смертности, ведь таким образом установили приоритет для пациентов с критическим состоянием. Решение было принято на заседании правительства 16 декабря, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

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Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова "скорой" по приоритетности оказания медицинской помощ,

– отметил премьер-министр.

В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на:

критические;

экстренные;

экстренные;

не профильные.

Обратите внимание! Норматив прибытия медицинских бригад составляет 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.