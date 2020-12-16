10 минут с момента вызова: в Украине утвердили нормы прибытия медицинской помощи
Кабинет Министров поддержал представленный Министерством здравоохранения план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине. Ею предусмотрен четкий норматив прибытия бригад экстренной медицинской помощи на место происшествия.
Это позволит снизить уровень смертности, ведь таким образом установили приоритет для пациентов с критическим состоянием. Решение было принято на заседании правительства 16 декабря, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
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Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова "скорой" по приоритетности оказания медицинской помощ,
– отметил премьер-министр.
В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на:
- критические;
- экстренные;
- экстренные;
- не профильные.
Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
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