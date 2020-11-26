В Украине с каждым днем растет волна заболеваемости COVID-19. В частности, за 25 ноября обнаружили более 15 тысяч новых инфицированных. Если не начать принимать более жесткие меры, то до февраля 2021 года коронавирусом переболеет 10 миллионов украинцев.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили более 670 тысяч больных. Из них умерли – больше 11 700. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеет 10 миллионов человек", – подчеркнул он.

Арсен Аваков будет голосовать за жесткий локдаун, – Геращенко

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине следует ввести жесткий карантин как можно скорее. И добавил, что правительство готовит программы компенсаций для бизнеса.

По мнению Антона Геращенко, на следующем заседании Кабмина этот вопрос снова вынесут для принятия решения. Поэтому если будет голосование за принятие радикального локдауна, министр внутренних дел будет голосовать за это.

Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности,

– объяснил он.

Также заместитель Арсена Авакова вспомнил, что в октябре было заседание Кабмина, на котором решался вопрос карантина выходного дня.

Тогда министр внутренних дел, министр культуры и министр цифровой трансформации заявляли, что считают все введенные меры недостаточно эффективны.

"Но они были в меньшинстве. Возможно, сейчас из-за такого публичного заявления главы МВД к нему прислушаются другие министры и примут взвешенное решение", – прокомментировал Антон Геращенко.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала