Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что в основном новогодние и рождественские праздники украинцы отмечают в семейном кругу. Поэтому даты локдауна с 8 по 24 января являются абсолютно обоснованными.

Украина не могла вводить карантин с 25 декабря по 7 января, как это делают многие другие страны, прежде всего из-за экономических обстоятельств. Такое мнение Максим Степанов озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Потому что для многих людей декабрь – очень важный месяц года, когда идет работа, это первое. Второе, если мы посмотрим на период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все-таки более семейный праздник, то фактически у нас такой природный локдаун, если можно так сказать", – заявил он.

На улицу просто посмотрите – абсолютно мало людей, проводят время в кругу семьи или приходят к друзьям, что в принципе позволяют себе делать только на выходные, люди не работают на каникулах,

– отметил Степанов.

К слову, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснял, если бы правительство ввело локдаун на новогодние праздники, то эффективности было бы мало. По его словам, в этот период обычно мобильность людей и так уменьшается.

Карантинные ограничения во время январского локдауна / инфографика 24 канала