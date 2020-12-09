Девять из десяти жителей 70 бедных стран маловероятно получат вакцину от коронавируса в следующем году, поскольку западные страны уже выкупили большую часть наиболее перспективных препаратов.

Об этом говорится в статье The Guardian со ссылкой на данные коалиции организаций, работающих в области прав человека, People's Vaccine Alliance.

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Развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец сможет сделать прививку от коронавируса 5 раз.

Никому нельзя отказывать в жизненно необходимой вакцине только из-за страны, в которой они живут, или их финансового состояния,

- заявила менеджер благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Известно, что 96% имеющихся доз вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же их нужно хранить при очень низкой температуре.

Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.

Активисты из коалиции People's Vaccine Alliance, куда входит Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, призывают производителей вакцин поделиться технологиями с Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит сделать на миллиарды доз больше с меньшими затратами.

Что касается Украины, то известно, что государство получит примерно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. МОЗ определило 12 приоритетных групп населения, подлежащих первоочередной вакцинации. Всего в них может попасть 21 миллион украинцев.

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