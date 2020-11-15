Іноді ми помічаємо, що говоримо уві сні. Це явище зазвичай є доброякісним і проходить без лікування. Але в дуже рідкісних випадках така особливість може стати симптомом захворювання, яке потрібно лікувати.

До "розмов у сні" відносять бурмотіння, стогін або сміх, пише Flo. Читайте також Що робити, коли відчуття втоми прокидається разом із вами Що таке парасомнія? Парасомнія – це науковий термін, який пов'язаний з небажаними подіями під час сну або в процесі засинання.

Таке явище спостерігається у 50% дітей у віці від 3 до 10 років, і лише в 5% дорослих людей, більшість з яких чоловіки.

У багатьох випадках розмова уві сні звучить як невинний лепет.

Коли ви чуєте, як хтось спить, безглуздо розмовляючи, він, швидше за все, перебуває в глибокій стадії сну (можливо, на 3 чи 4).

Якщо людина під час сну говорить цілими реченнями, вона, швидше за все, перебуває на 1 чи 4 стадії сну.



Чому ми говоримо уві сні / Фото pexels

Коли розмови стають небезпечними

Залежно від того, наскільки часто це відбувається, ви можете визначити групу парасомнії:

Легка – коли людина всього лише 1 чи 2 рази на тиждень може бурмотіти чи сміятися.

Помірна – впливає на ваш сон протягом 3 або ночей протягом тижня.

Важка – коли людина щовечора, а іноді й кілька разів на ніч може почати розмовляти.

Як довго це триває:

гострий – менше 1 місяця;

підгострий – рідко протягом року;

хронічний – понад рік.

Іноді розмова уві сні може супроводжуватися іншими симптомами, такими як: апное уві сні, сновидство, скрегіт зубів тощо. У випадку наявності таких симптомів, людині може знадобитися лікування.



Парасомнія: головні ознаки / Фото pexels

Чому люди говорять уві сні

Існує декілька причин, чому люди можуть говорити у сні. Найчастіше люди починають говорити під час сновидінь, коли вони в депресії або у тривозі. Вимогливий спосіб життя або повсякденний тиск також стають причиною парасомнії.

Медичні експерти вважають, що однією з основних причин розмов уві сні – є недосипання . Воно також може негативно позначитися на настрої та послабити імунну систему.

– . Воно також може негативно позначитися на настрої та послабити імунну систему. Алкоголь та наркотики також можуть стати причиною розмов під час сновидінь.

також можуть стати причиною розмов під час сновидінь. Ще одна прична розмов уві сні – це підвищена температура.

Небезпечна парасомнія: коли потрібно звертатись до лікаря

Розмова у сні, як правило, нешкідлива. Це може статися лише на певному етапі вашого життя і часто проходить без певного лікування.

Небезпека з'являється тоді, коли нічна балаканина стає одним із симптомів інших розладів:

REM (швидкі рухи очей);

апное уві сні (зупинка дихання);

нічні жахи.

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Якщо ваші розмови під час сну виходять з-під контролю і ви відчуваєте виснаження протягом робочого дня – зверніться за допомогою до спеціаліста зі сну (невролога).

Як перестати говорити уві сні: дієві поради

Одним з найкращих способів зменшити кількість бормотіння у сні є встановлення режиму сну. Визначте щоденний ритуал, який будете виконувати за 30 – 60 хвилин до того, як лягати спати.



Ваша мета – це допомогти своєму тілу та розуму підготуватися до сну. Поради, які допоможуть розробити свою унікальну "рутину" перед сном:

Встановіть приглушене світло у вашій спальні.

Увімкніть музику, яка допоможе вам заспокоїтися.

Прочитайте спокійну книгу.

Прийміть розслаблюючу ванну.

Медитуйте перед тим, як лягати спати.

Причиною недосипу може стати матрац. Якщо це так, то його варто замінити.

Уникайте перевірки соціальних мереж перед сном.

Вимкніть усі цифрові пристрої перед сном.

Лягайте спати щовечора в один і той же час.

Уникайте вживання алкоголю, кави або чорного чаю принаймні 4 години перед сном.

Розтяжка або йога також допомагають покращити сон.