Розмови уві сні: чому виникають та коли час звертатися до лікаря
Іноді ми помічаємо, що говоримо уві сні. Це явище зазвичай є доброякісним і проходить без лікування. Але в дуже рідкісних випадках така особливість може стати симптомом захворювання, яке потрібно лікувати.
До "розмов у сні" відносять бурмотіння, стогін або сміх, пише Flo.
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Що таке парасомнія?
Парасомнія – це науковий термін, який пов'язаний з небажаними подіями під час сну або в процесі засинання.
Таке явище спостерігається у 50% дітей у віці від 3 до 10 років, і лише в 5% дорослих людей, більшість з яких чоловіки.
У багатьох випадках розмова уві сні звучить як невинний лепет.
- Коли ви чуєте, як хтось спить, безглуздо розмовляючи, він, швидше за все, перебуває в глибокій стадії сну (можливо, на 3 чи 4).
- Якщо людина під час сну говорить цілими реченнями, вона, швидше за все, перебуває на 1 чи 4 стадії сну.
Чому ми говоримо уві сні / Фото pexels
Коли розмови стають небезпечними
Залежно від того, наскільки часто це відбувається, ви можете визначити групу парасомнії:
- Легка – коли людина всього лише 1 чи 2 рази на тиждень може бурмотіти чи сміятися.
- Помірна – впливає на ваш сон протягом 3 або ночей протягом тижня.
- Важка – коли людина щовечора, а іноді й кілька разів на ніч може почати розмовляти.
Як довго це триває:
- гострий – менше 1 місяця;
- підгострий – рідко протягом року;
- хронічний – понад рік.
Іноді розмова уві сні може супроводжуватися іншими симптомами, такими як: апное уві сні, сновидство, скрегіт зубів тощо. У випадку наявності таких симптомів, людині може знадобитися лікування.
Парасомнія: головні ознаки / Фото pexels
Чому люди говорять уві сні
Існує декілька причин, чому люди можуть говорити у сні. Найчастіше люди починають говорити під час сновидінь, коли вони в депресії або у тривозі. Вимогливий спосіб життя або повсякденний тиск також стають причиною парасомнії.
- Медичні експерти вважають, що однією з основних причин розмов уві сні – є недосипання. Воно також може негативно позначитися на настрої та послабити імунну систему.
- Алкоголь та наркотики також можуть стати причиною розмов під час сновидінь.
- Ще одна прична розмов уві сні – це підвищена температура.
Небезпечна парасомнія: коли потрібно звертатись до лікаря
Розмова у сні, як правило, нешкідлива. Це може статися лише на певному етапі вашого життя і часто проходить без певного лікування.
Небезпека з'являється тоді, коли нічна балаканина стає одним із симптомів інших розладів:
- REM (швидкі рухи очей);
- апное уві сні (зупинка дихання);
- нічні жахи.
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Якщо ваші розмови під час сну виходять з-під контролю і ви відчуваєте виснаження протягом робочого дня – зверніться за допомогою до спеціаліста зі сну (невролога).
Як перестати говорити уві сні: дієві поради
Одним з найкращих способів зменшити кількість бормотіння у сні є встановлення режиму сну. Визначте щоденний ритуал, який будете виконувати за 30 – 60 хвилин до того, як лягати спати.
Ваша мета – це допомогти своєму тілу та розуму підготуватися до сну. Поради, які допоможуть розробити свою унікальну "рутину" перед сном:
- Встановіть приглушене світло у вашій спальні.
- Увімкніть музику, яка допоможе вам заспокоїтися.
- Прочитайте спокійну книгу.
- Прийміть розслаблюючу ванну.
- Медитуйте перед тим, як лягати спати.
- Причиною недосипу може стати матрац. Якщо це так, то його варто замінити.
- Уникайте перевірки соціальних мереж перед сном.
- Вимкніть усі цифрові пристрої перед сном.
- Лягайте спати щовечора в один і той же час.
- Уникайте вживання алкоголю, кави або чорного чаю принаймні 4 години перед сном.
- Розтяжка або йога також допомагають покращити сон.
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