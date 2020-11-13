Штам COVID-19 під назвою D614G зародився в Європі весною 2020 року та з того часу став найпоширенішим у світі. Доведено, що він передається значно швидше за інших своїх родичів. Втім, вчені зуміли помітити в ньому й хороші сторони.

Так, ця мутація дозволила коронавірусу поширюватися швидше – ним значно легше заразитися, ніж іншими версіями COVID-19. Але ця сама риза робить його вразливішим до вакцини. Дослідження про це опубліковане у журналі Science.

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Під час нового дослідження вчені виявили, що мутований вірус не лише реплікується приблизно в 10 разів швидше за свого старшого брата, а є набагато інфекційнішим.

Як проводилось дослідження

Хом'яків прищеплювали обома видами вірусів. Наступного дня 8 здорових хом'яків помістили в клітки поруч з інфікованими гризунами. Щоб тварини не торкалися одне до одного, між групами встановили роздільник, який не заважав обігу повітря. Вчені помітили, що у 6 хом'яків інфікування новим штамом коронавірусу відбулось вже на другий день. Решта інфікувалися до 4 днів.

Що стосується оригінального вірусу, то вчені не спостерігали інфікування ним впродовж перших двох днів. Переважно це відбувалося до 4 дня контакту.

Ми побачили, що мутований вірус передається в повітрі краще, що може пояснити, чому цей вірус домінував у людей,

– заявив вірусолог Йосіхіро Каваока.

Дослідники також досліджували патологію цих двох штамів. Виявились, що вони мають приблизно однакове вірусне навантаження та симптоми. Хоч хом'яки, інфіковані мутованою версією, втратили трохи більше ваги під час хвороби.

Дослідники застерігають, оскільки дослідження проводилось на тваринах, то воно не може вважатися істинним для людей.

Що відомо про штам D614G та як він може допомогти у вакцинації

D614G "переріс" початковий штам коронавірусу приблизно в 10 разів.

Він надзвичайно ефективно розмножується в первинних клітинах носового епітелію, які є потенційно важливим місцем для передачі від людини до людини.

Дослідники вважають, що штам коронавірусу D614G домінує через те, що збільшує здатність спайкового білка відкривати клітини для проникнення вірусу. Саме через цю властивість вірус швидше їхні інфікує.

Але саме остання особливість робить цей штам вразливішим до вакцинації. Антитіла легше проникають у відкриті клітини, що дозволяє їм швидше знищити інфекцію.