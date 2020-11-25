У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що складна ситуація з коронавірусом триватиме в Україні щонайменше до березня 2021 року. Це пов'язано з тим, що коронавірус є сезонним захворюванням.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, завершення другої хвилі COVID-19 в березні 2021 року очікують як українські епідеміологи, так і закордонні.

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Мені здається, що така напружена ситуація другої хвилі триватиме до березня. Це не означає, що до березня щодня буде рости захворюваність, але загалом вона рости буде ще 100% довго,

– зазначив Степанов.

Міністр також пояснив, що коронавірус є респіраторним захворюванням, а у березні починається спад респіраторних хвороб, які мають сезонність.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні