Рости буде ще 100% довго, – Степанов спрогнозував завершення епідемії в Україні
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що складна ситуація з коронавірусом триватиме в Україні щонайменше до березня 2021 року. Це пов'язано з тим, що коронавірус є сезонним захворюванням.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, завершення другої хвилі COVID-19 в березні 2021 року очікують як українські епідеміологи, так і закордонні.
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Мені здається, що така напружена ситуація другої хвилі триватиме до березня. Це не означає, що до березня щодня буде рости захворюваність, але загалом вона рости буде ще 100% довго,
– зазначив Степанов.
Міністр також пояснив, що коронавірус є респіраторним захворюванням, а у березні починається спад респіраторних хвороб, які мають сезонність.
Яка захворюваність на коронавірус в Україні
- Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19.
- З 13 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.
- Втім, у Кабміні готуються до всіх можливих сценаріїв протидії коронавірусу. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль не виключив, що на новорічні свята таки можуть ввести локдаун.
- Раніше у МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу коронавірус виявлятимуть у 30 тисяч людей.
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