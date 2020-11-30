Клінічні випробування російської пептидної вакцини проти COVID-19 "ЕпіВакКорона" на дітях будуть проходити в кілька етапів з пониженням віку. Першими вакцинують підлітків 14-17 років, імовірно в грудні.

Планується провести 6 етапів досліджень на дітях, заявив генеральний директор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов, пишуть російські ЗМІ.

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Тестування на дітях

Перше клінічне дослідження проводиться віку від 14 до 17 років. Якщо воно проходить успішно, переходять на наступний вік – з пониженням. І так послідовно шість клінічних досліджень, поки ми не дійдемо до немовлят віку до шести місяців,

– сказав він.

Максютов підкреслив, що у "Вектора" немає причин сумніватися в безпеці вакцин для маленьких пацієнтів, а клінічні випробування необхідні для того, щоб отримати право щепити дітей різного віку. Вчені планують в грудні почати дослідження за участю підлітків, тому що ця вікова група досить чутлива до коронавірусу.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу "ЕпіВакКорона"