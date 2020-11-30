Російську вакцину почнуть тестувати на дітях
Клінічні випробування російської пептидної вакцини проти COVID-19 "ЕпіВакКорона" на дітях будуть проходити в кілька етапів з пониженням віку. Першими вакцинують підлітків 14-17 років, імовірно в грудні.
Планується провести 6 етапів досліджень на дітях, заявив генеральний директор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов, пишуть російські ЗМІ.
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Тестування на дітях
Перше клінічне дослідження проводиться віку від 14 до 17 років. Якщо воно проходить успішно, переходять на наступний вік – з пониженням. І так послідовно шість клінічних досліджень, поки ми не дійдемо до немовлят віку до шести місяців,
– сказав він.
Максютов підкреслив, що у "Вектора" немає причин сумніватися в безпеці вакцин для маленьких пацієнтів, а клінічні випробування необхідні для того, щоб отримати право щепити дітей різного віку. Вчені планують в грудні почати дослідження за участю підлітків, тому що ця вікова група досить чутлива до коронавірусу.
Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу "ЕпіВакКорона"
- 26 листопада Росспоживнагляд оголосив про початок постреєстраційних клінічних випробувань вакцини за участю 3000 добровольців.
- До випробувань допускаються учасники від 18 років, які мають дотримуватися графіка відвідування прищепних центрів і пройти всі необхідні процедури.
- Раніше, 24 листопада, почалися клінічні випробування препарату за участю 150 добровольців від 60 років, щоб з'ясувати, який рівень захисту забезпечує вакцина старших вікових груп.
- На цей час вже щеплені 50 літніх учасників.
- Вакцина "ЕпіВакКорона", створена на основі пептидних антигенів, отримала реєстраційне посвідчення 14 жовтня.
- Міжнародна наукова спільнота чекає оприлюднення результатів дослідження, щоб зробити висновки про вакцину.
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