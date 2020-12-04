Російської вакцини від коронавірусу не існує, – Степанов
Очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що фактично російської вакцини від коронавірусу не існує. Мовляв, якщо те, що росіяни називають вакциною, не пройшло всіх етапів випробувань, то й немає про що говорити.
Натомість Україна веде перемовини зі США щодо закупівлі вакцин Pfizer і Moderna. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Зокрема, питання закупівлі американських вакцин, коли вони пройдуть усі випробування й вийдуть на ринок, українські урядовці вже обговорювали з американськими дипломатами.
Щодо російської вакцини – я вже говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини,
– заявив очільник МОЗ.
Він пояснив свою позицію тим, що коли росіяни хваляться, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третій етап клінічних випробувань, то й немає про що говорити.
"Третя стадія – найбільша, при якій випробовується вакцина. Зокрема, з точки зору її безпеки", – пояснив Максим Степанов.
Коротко про російську вакцину:
- Вакцина "Спутник V" має тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня. Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази досі не опублікували.
- Науковці з різних країн світу розкритикували статтю з описом російської вакцини через те, що в тексті є неправдиві дані та "копіпасти".
- Володимир Путін вихваляв ефективність нової російської вакцини, мовляв, вона "здатна формувати стійкий імунітет до коронавірусу". Водночас він сам не поспішає нею щепитися нібито через те, що глава держави не може вакцинуватися незареєстрованим препаратом.
Джерело: 24 канал
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