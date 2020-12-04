Очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що фактично російської вакцини від коронавірусу не існує. Мовляв, якщо те, що росіяни називають вакциною, не пройшло всіх етапів випробувань, то й немає про що говорити.

Натомість Україна веде перемовини зі США щодо закупівлі вакцин Pfizer і Moderna. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, питання закупівлі американських вакцин, коли вони пройдуть усі випробування й вийдуть на ринок, українські урядовці вже обговорювали з американськими дипломатами.

Щодо російської вакцини – я вже говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини,

– заявив очільник МОЗ.

Він пояснив свою позицію тим, що коли росіяни хваляться, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третій етап клінічних випробувань, то й немає про що говорити.

"Третя стадія – найбільша, при якій випробовується вакцина. Зокрема, з точки зору її безпеки", – пояснив Максим Степанов.

Коротко про російську вакцину: