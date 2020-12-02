Про масові звільнення в окремих медустановах пишуть самі медики в соцмережах. Раніше аналогічні повідомлення надходили з інших джерел.

Лікарі не хочуть робити щеплення, а їх змушують під загрозою звільнення, написала член Громадської спостережної комісії Марина Литвинович на своїй сторінці в Facebook. Та опублікувала скріншоти з робочих чатів міської поліклініки №23.

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Масова відмова російських лікарів від вакцинації

З листування випливає, що в медустанові видано наказ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

"Прошу всіх ознайомитися і через місяць після щеплення від грипу можна і потрібно вакцинуватися від коронавірусу. На контролі у керівництва ДЗМ (департамент охорони здоров'я Москви)",

– написала одна зі співробітниць поліклініки, зазначивши, що при відмові від вакцинації медиків можуть відсторонити від роботи і "законодавча база для цього є".

Раніше, 30 листопада, Марія Чуприна повідомила про масове звільнення лікарів з філії московської поліклініки №3. За її словами, 11 лікарів написали заяву на звільнення за власним бажанням. Точна причина звільнення невідома, але джерела посилаються на внутрішній наказ керівництва поліклініки, який зобов'язує медиків до вакцинації від COVID-19. Аналогічний інцидент стався у філії міської поліклініки №3.

В Росії звільняються лікарі через вакцинацію: відео

Про спонукання медиків до вакцинації раніше також заявляла незалежна профспілка "Альянс лікарів". Вона назвала такі заходи порушенням закону і "примусом до участі, як піддослідних кроликів в державних експериментах", нагадавши, що вакцинація від COVID-19 не внесено до національного календаря щеплень.