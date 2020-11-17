У Сибіру виявили нову мутовану версію SARS-CoV-2. У Росспоживнагляді припустили, що в цьому регіоні формується свій варіант COVID-19.

Голова Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що у Сибірському регіоні може формуватися нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє міжнародна інформаційна група Интерфакс.

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У зразках 9 людей виявили раніше невідомий штам коронавірусу. Зміни були помічені у спайковому білку вірусу. Поки що немає даних про те, чи є він інфекційнішим та небезпечнішим за інші відомі штами SARS-CoV-2.

Ми бачимо певні зміни в S-білку і дані заміни, виявлені в 9 ізолятах в Сибірському регіоні, які дозволяють нам припустити, що в цьому регіоні формується свій варіант (коронавірусу – ред.) з певними мутаціями,

– повідомила Попова під час віртуального симпозіуму "Пандемія COVID-19: виклик сучасній науці".

Вона додала, що російський науковий центр "Вектор" від початку пандемії вивчає генетичні зміни коронавірусу. Нині вчені визначили повні геноми для 1215 ізолятів нового SARS-CoV-2, частина з яких представлена ​​в міжнародних базах даних.

Попова також розповіла, що нині в Росії не розповсюджений початковий штам коронавірусу, який зародився у Китаї. Нині країною, як і у більшості частинах світу, поширюються варіації, що належать до G-варіанту. Зокрема, мова йде про D614G, який весною зародився у Європі й відтоді став найпоширенішим у світі.

На сьогодні ми бачимо, що аналіз геномів коронавірусу із закордонну та Росії говорить про те, що навесні ми отримали масово завезені штами вірусу із західної Європи, які відносяться до G-варіанту. Завози були багаторазові з різних європейських країн, але завезення з Китайської народної республіки ми не бачимо зовсім. Тобто штамів, які були б привезені з Китаю на початку цього року, в РФ не циркулює,

– розповіла Попова.

Вона додала, що нині у РФ не зафіксовано нових європейських мутацій коронавірусу SARS-CoV-2.