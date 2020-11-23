Росіянин звернувся до лікарів зі скаргами на відсутність дихання в правій частині носа. Як виявилося, у носі чоловіка була монета, яку він засунув собі у шість років.

Росіянин у дитинстві побоявся розповісти про це мамі. Він думав, що матір його покарає, однак сам витягнути монету не зміг. Про це пише видання "Москва 24".

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Медики на результатах комп'ютерної томографії побачили, що ніздря росіянина закрита якимось круглим предметом, звідси і проблеми з диханням.

Тільки після КТ пацієнт згадав, як приблизно в шестирічному віці, граючи, засунув однокопієчну монетку в ніс. Суворої мамі сказати про це він побоявся, а потім і зовсім забув,

– розповіли в департаменті з охорони здоров'я.

Виявляється, що чоловік не вперше звертався до лікарів через труднощі з диханням. Однак медики пояснювали йому це викривленням носової перегородки.

Чоловіку провели операцію. Після цього він мав ходити з тампонами у носі протягом двох днів. Однак росіянин витягнув їх відразу після оперативного втручання.

Мами суворої на нього немає,

– висловили обурення медики.