Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" заявили, що її ефективність більш ніж 95%. Раніше вони повідомляли про ефективність у 91,4%.

Розробники російської вакцини проти COVID-19 завершили роботу над результатами другого проміжного аналізу фінальної стадії випробувань. Про це повідомляє пресслужба "Супутник-V" у твіттері.

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Згідно з результатами, ефективність препарату на 42 день після введення першої дози й на 3 тиждень після введення другої становить понад 95%.

До такого висновку прийшли після вивчення даних про 18 794 учасників дослідження. Співвідношення людей, яким вводили плацебо до тих добровольців, яким вводили сам препарат, становить 1 до 3.

Чому ж раніше було 91,4% ефективності

Світова гонка за розробкою найефективнішої вакцини проти коронавірусу продовжується. Після того, як Pfizer повідомили, що ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу становить 90%, росіяни заявили, що ефективність їхнього препарату становить 91,4%.

Пізніше Moderna повідомили, що ефективність їхнього препарату становить 94,5%, після чого у Pfizer заявили про ефективність у 95%. Росіяни, вочевидь, вирішили не відставати від своїх конкурентів та повідомили, що ефективність їхньої вакцини перевищує 95%.

Розробники "Супутник-V" пояснили, що попередня ефективність була визначена на 7 день після отримання другої імунізації добровольцями. Відтак, на третьому тижні після щеплення науковці зафіксували підвищену ефективність.

Ефективність застосування вакцини "Супутник-V" склала 91,4% на підставі другого проміжного аналізу даних на 28 день після отримання добровольцями першої імунізації (7 день після отримання другої імунізації),

– пояснюють вчені.

Так, вчені проводять контрольні точки третьої фази випробувань у декілька етапів. У Росії це відбувається наступним чином:

Перший етап – коли виявляють 20 випадків зараження коронавірусом серед добровольців. Другий – коли виявляють 39 інфікованих серед щеплених. Третій – коли фіксують 78 хворих серед вакцинованих.

Російські вчені повідомили, що нині пройшли другу контрольну точку. Повідомляється, що коронавірус діагностували у 31 людини, якій кололи плацебо і ще у 8 – серед групи щеплених справжньою вакциною.

Побічні ефекти: у вакцинованих зафіксували больові відчуття в місці уколу, а також симптоми грипу, зокрема: лихоманку, слабкість, втому і головний біль.

Чому Путін не вакцинується "ефективною" російською вакциною

Президент Росії Володимир Путін не поспішає вакцинуватись "Супутник-V", хоч сам неодноразово заявляв про її ефективність. Як пояснив його прессекретар Дмитро Пєсков, все тому, що глава держави не може вакцинуватися незареєстрованим препаратом. Президент країни зробить це "якщо вважатиме за потрібне" лише після завершення усіх процедур.

Разом з тим, в країні поза межами дослідження масово вакцинують людей з професійних груп ризику, зокрема медиків та вчителів.

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