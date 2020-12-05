Росіянам пояснили, як поводитися після вакцинації "Супутником V", яка почнеться по всій країні найближчим часом. Наприклад, не можна протягом 42 днів вживати алкоголь.

Відповідну рекомендацію на брифінгу озвучила російська віцепрем'єрка Тетяна Голікова, про це повідомляє "Интерфакс".

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У цей період вона закликала не лише обмежити вживання алкоголю, а й утриматися від контактів з великою кількістю людей, носити маски та дотримуватися дистанції у громадських місцях.

Повноцінна імунна відповідь на вакцину буде формуватися протягом всіх 42 днів, тому важливо протягом цих днів не заразитися коронавірусів,

– підкреслила Голікова.

Вона зауважила, що насамперед вакцину отримають люди, які входять до групи ризику – медпрацівники, вчителі, соцпрацівники, правоохоронці.

Напередодні Володимир Путін наказав почати масову вакцинацію росіян. Найближчим часом до програми залучаться всі регіони Росії.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V: коротко