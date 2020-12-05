Росіян просять не пити алкоголь 42 дні після вакцинації "Супутником V"
Росіянам пояснили, як поводитися після вакцинації "Супутником V", яка почнеться по всій країні найближчим часом. Наприклад, не можна протягом 42 днів вживати алкоголь.
Відповідну рекомендацію на брифінгу озвучила російська віцепрем'єрка Тетяна Голікова, про це повідомляє "Интерфакс".
Зверніть увагу Російської вакцини від коронавірусу не існує, – Степанов
У цей період вона закликала не лише обмежити вживання алкоголю, а й утриматися від контактів з великою кількістю людей, носити маски та дотримуватися дистанції у громадських місцях.
Повноцінна імунна відповідь на вакцину буде формуватися протягом всіх 42 днів, тому важливо протягом цих днів не заразитися коронавірусів,
– підкреслила Голікова.
Вона зауважила, що насамперед вакцину отримають люди, які входять до групи ризику – медпрацівники, вчителі, соцпрацівники, правоохоронці.
Напередодні Володимир Путін наказав почати масову вакцинацію росіян. Найближчим часом до програми залучаться всі регіони Росії.
Що відомо про російську вакцину "Супутник V: коротко
- Про реєстрацію російської вакцини від COVID-19 Володимир Путін заявив 11 серпня. Її нібито навіть протестувала його донька.
- Російською вакциною "Супутник V" почали щеплювати росіян в обхід повноцінних клінічних випробувань.
- Водночас пацієнти, які встигли отримати дозу нового препарату, все одно хворіють на коронавірус.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували вчені. Мовляв, там присутні неправдиві дані та "копіпаст".
- Західні країни вже назвали завчасне використання тестової вакцини ризиковим експериментом над людьми.
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