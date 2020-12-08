Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що домовився з Україною про виробництво їх вакцини проти коронавірусу. Харківське підприємство начебто вже погодилось виробляти російську вакцину Спутник-V.

Відповідна заява з'явилась на сайті Російського фонду прямих інвестицій. В Україні справді є компанія "Біолік", вона розташована у Харкові та займається виробництвом бактеріальних вакцин.

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РФПІ готові виробляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ "Біолік",

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про російську вакцину

У Росії, ймовірно, вже розпочалась масштабна вакцинація населення.

Для вакцинації росіян виготовили майже 2 мільйони доз препарату.

Про реєстрацію російської вакцини від COVID-19 Володимир Путін заявив ще 11 серпня.

Та повноцінних клінічних випробувань вакцина так і не пройшла.

Частина добровольців, які отримали дозу препарату, все одно інфікувались коронавірусом.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зазначали, що не ведуть переговорів на державному рівні стосовно закупівлі чи отримання російських вакцин, а очільник МОЗ Максим Степанов узагалі заявив, що російської вакцини "не існує".